– Det er framleis uvisst kor stort omfang skredet er på. Brøytemannskapa er på staden, men det kan hende det må inn ein geolog for å vurdere situasjonen, seier trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen aust, Trude Lindstad til NRK.

Like etter NRK snakka med vegtrafikksentralen, har dei bestemt seg for å hente inn ein geolog for å vurdere situasjonen.

Dei fekk meldinga om skredet i Grasdalen på Strynefjellet like før klokka 11.00 1. juledag. Rv. 15 over Strynefjellet er dermed heilt stengt, og etter vuderingar frå geologen blir vegen stengt både 1. juledag og 2. juledag.

Ny vurdering blir tatt onsdag klokka 09.00.

Det er ikkje kjent om det er nokon personar involvert i skredet.

– Me har ingen grunn til bekymring for det, seier Lindstad.

Det har vore meldt om stor skredfare dei siste dagane, difor vil vegvesenet vurdere nøye å få inn ein geolog før dei eventuelt opnar vegen.

Slik er det på fjellovergangane no

Vegen over Vikafjellet er også stengt, der blir det gjort ei ny vurdering klokka 15 i dag.

I går var det kolonnekøyring og stengingar på ei rekkje av fjellovergangane i Sør-Norge, men hittil i dag er det berre på rv. 7 over Hardangervidda det har vore kolonne. Den vegen er no opna att for fri ferdsel etter oppryddingsarbeid. Slik er det på fjellovergangane no: