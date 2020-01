Slik er stoda på fjellovergangane

No i morgontimane laurdag er det framleis stengt på riksveg 7 over Hardangervidda, fylkesveg 50 Hol-Aurland og fylkesveg 53 Årdal-Tyin. Det er kolonnekøyring på E134 over Haukelifjell. Dei andre fjellovergangane er opna for fri ferdsel.