Nord i landet er skredfaren betydelig onsdag, Der er det slutt på finvêret dei hadde i påska. Snøvêr og vind gir fare for nysnøskred før snøen får satt seg ordentlig.

I fjellet sør i landet har faren vore moderat, men uvêr som er venta i fjellet torsdag vil gi auka skredfare også i sør.

– Torsdag er ikkje dagen for toppturar, seier Heidi Bakke Stranden ved snøskredvarslinga til NVE.

Vind og laussnø

Skredvarslinga melder betydeleg skredfare (faregrad 3) i store delar av fjellområda i Sør- og Nord-Norge torsdag.

– I sør er skredproblemet at det mange stader ligg laussnø på bakken. Det er sikkert fantastisk å køyre på ski no. Men torsdag kjem det meir vind og meir snø, og då blir denne snøen flytta over i leområda, forklarer Bakke Stranden.

I leområda er det fare for at laussnøen legg seg på eit svakt lag av rim. Då kan vekta av ein skiløpar vere nok til å løyse ut snøen til eit skred.

Også i Nordland og Troms er fokksnø inn i leområde noko av skredproblemet. Lengst nord i Troms og i Finnmark er skredfaren framleis meldt til moderat.

Les meir om kva som er skredproblema i ditt område på Varsom.no

Skredskalaen Ekspandér faktaboks Faregrad 1: liten skredfare: Enkelte spesielt utsette område vil kunne vere skredutsette. I desse områda, ver merksam på moglege skredproblem.

liten skredfare: Enkelte spesielt utsette område vil kunne vere skredutsette. I desse områda, ver merksam på moglege skredproblem. Faregrad 2: moderat skredfare: Ferdsel i skredterreng krev kunnskap, erfaring i ruteval og evne til å identifisere skredproblem. Generelt tilrådast det å unngå terreng brattare enn 30 grader.

moderat skredfare: Ferdsel i skredterreng krev kunnskap, erfaring i ruteval og evne til å identifisere skredproblem. Generelt tilrådast det å unngå terreng brattare enn 30 grader. Faregrad 3: betydeleg skredfare: Ferdsel i skredterreng krev solid kunnskap, erfaring i ruteval og evne til å identifisere skredproblem. Generelt tilrådast det å unngå terreng brattare enn 30 grader og halde avstand til utløpsområde.

betydeleg skredfare: Ferdsel i skredterreng krev solid kunnskap, erfaring i ruteval og evne til å identifisere skredproblem. Generelt tilrådast det å unngå terreng brattare enn 30 grader og halde avstand til utløpsområde. Faregrad 4: stor skredfare: Ferdsel i skredterreng tilrådast ikkje. Skred som losner av seg sjølv er venta. Unngå losne- og utløpsområde.

stor skredfare: Ferdsel i skredterreng tilrådast ikkje. Skred som losner av seg sjølv er venta. Unngå losne- og utløpsområde. Faregrad 5 (førekjem svært sjeldan): Meget stor: Ferdsel i skredterreng frarådes. Kjelde: Varsom.no

Oppdaterte varsel kvar ettermiddag

For dei som fekk smaken på vårskiturar i påska, er kanskje ikkje torsdag den rette dagen for å spenne på skia igjen.

– Det vil blåse veggimellom på fjellet, og mykje snøfokk. Så om du planlegg tur må du bu deg på veldig redusert sikt. Planlegg turen deretter, og legg opp til ein trygg tur, anbefaler Bakke Stranden.

Sjekk vêrmeldinga på Yr.no før du går på tur

Folka som lagar skredvarselet på Varsom legg ut nye oppdateringar klokka fire kvarr ettermiddag. Då oppdaterer dei varselet for dagen i dag, og to dagar framover.

– Så følg med når vi legg ut nye varsel kvar dag. Vi veit ikkje enda korleis det blir tettare mot helga, for mykje kan endre seg av vind og vêr fram tid, avlsutter Bakken.