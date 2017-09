Slik dyrkar Magnar så fine georginer

– Hagearbeidet er nesten som narkotika; eg må berre ha det for å trivast.

Med flittige nevar saumfer Magnar Tjønn hagen for avblomstra georginer, som han klypper vekk med ei lita hagesaks.

– Her ser du. Denne må vekk.

Annankvar dag fyller han ei 12-litersbøtte med georgineavklypp. Gjer han ikkje det, går planta til modning og sluttar på laga nye blomstrar.

– Det er utstrålinga og det å få blomstrane til å veksa som gir meg så mykje.

«Like enkelt som poteter»

Det er midt i september, men framleis lyser garden til Helga og Magnar Tjønn i Feios opp i kvitt, lilla, gult og raudt. Ein nesten tre mål stor hage med pyntekål her, oransje ringblomster og rosa asters der, for ikkje å snakka om asalea, syrinhortensia, knollbegonia og mange andre planter.

TRE MÅL HAGE: Helga og Magnar Tjønn steller blomstrane på garden Tjønn saman. Magnar er bas, men Helga er ei god hjelp, seier han. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Men dei blomstrane som vekkjer mest oppsikt denne haustdagen, er alle dei høgreiste georginene med bugnande blomsterknollar i gult, rosa, oransje, kvitt og raudt.

50–60 ulike typar har Magnar, med god hjelp frå kona Helga, dyrka fram. Magnar meiner oppskrifta er enkel:

Ta inn georginerøtene om hausten med 5–10 centimeter av stilken ståande att

Legg røtene inn på ein plass der dei turkar opp i 2–3 veker. Legg dei deretter på ein frostfri stad gjennom vinteren. Er røtene store, kan du dela dei opp

1. mars legg Magnar røtene på golvet i drivhuset og kastar mold over. På grunn av nattefrosten byrjar dei ikkje å spira før kring 17. mai

Dei spirande georginene kan setjast i jorda når telen har gått or bakken

INTERESSERT I UNG ALDER: – Som 12-13-åringen såg eg at systrene mine dreiv med georginer. Dette skulle eg prøva å få til same kva det kosta ville, og det driv eg på med enno, seier Magnar Tjønn. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Georginene treng rikeleg med gjødsel og vatn. Sjølv om du flyttar dei i blomstring, byrjar dei å veksa så lenge du vatnar godt. «Dei er nesten som potetene», seier Magnar.

Georginene blir gjerne høge, og Magnar er nøye med å bitta dei godt opp, slik at ikkje vinden skal øydeleggja dei. Regn toler dei derimot mykje av før dei blir skada.

Mykje lys og mykje varme

Georginene, som du finn i norske hagar, har opphavet sitt i ei last røter som kom til Nederland frå Mexico i 1872. Gartnarane har kryssa desse georginene, slik at det finst over 20000 variantar.

Dei mellomamerikanske røtene forklarar kvifor hagegeorginene i Noreg treng mykje lys, og difor bør plantast på solrike plassar.

MANN I HAGEN: – Det er tradisjonen som gjorde at kvinnene tok seg av blomstrane. Det er feil. Menn har ingen orsaking for ikkje å driva med dette, seier Magnar Tjønn. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Det gjer Magnar. Like fullt må han som regel venta til midt i juli før dei fyrste haustgeorginene hans blomstrar.

Hagen til Magnar og Helga kostar om lag 2000–2500 kroner i nye georginerøter kvart år. I tillegg brukar dei 2000–3000 kroner på knollbegonia, som blomstrar frå dei kjøper dei kring 17. mai til langt utpå hausten.

12 reiskapar for å lukkast i hagen

Magnar er ferdig med georginerøkta og går bort til 12 reiskapar som han har lagt klare på plenen.

Magnar har sett mang ein blomsterdyrkar som legg ned mykje arbeid i hagen, men som misser motet, fordi han ikkje får det til. Dårleg utstyr, trur Magnar ofte er forklaringa. Men i dag finst det mange gode reiskapar. Sjølv har Magnar brukt om lag 15000 kroner på dei verktøya som han meiner er ei god hjelp for å lukkast i blomsterbedet:

Liten ljå: Magnar brukar ljåen til å fjerna ugras inni rododendronen. Andre ugrasfjernarar blir for lite skånsame

Magnar brukar ljåen til å fjerna ugras inni rododendronen. Andre ugrasfjernarar blir for lite skånsame Spett: Magnar brukar spett til å grava ei hole, spesielt viss det er mykje stein. Spettet er òg effektivt for å fjerna høymole, som er vanskeleg å trekkja opp. Set spettet på sida av høymola og knekk ho opp

Magnar brukar spett til å grava ei hole, spesielt viss det er mykje stein. Spettet er òg effektivt for å fjerna høymole, som er vanskeleg å trekkja opp. Set spettet på sida av høymola og knekk ho opp Greinsaks: Magnar brukar den kraftige saksa til å ta tjukke greiner.

Magnar brukar den kraftige saksa til å ta tjukke greiner. Lita hagesaks: Magnar brukar saksa til å klippa vekk avblomstra georginer og roser

Magnar brukar saksa til å klippa vekk avblomstra georginer og roser Hagespade: Magnar bruka spaden til å planta med

12 VIKTIGE REISKAPAR: – Rett reiskap er heilt avgjerande for at ein skal lukkast i hagen, seier Magnar Tjønn. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Lite ugrasspett: Magnar brukar det vesle ugrasspettet til å fjerna ugras tett inntil rosetre, slik at han ikkje stikk seg på tornane

Magnar brukar det vesle ugrasspettet til å fjerna ugras tett inntil rosetre, slik at han ikkje stikk seg på tornane Fres: Fresen er avgjerande for å laga ei god blomsterseng. Fresen løyser opp marka og gjer det enkelt å blanda i møk

Fresen er avgjerande for å laga ei god blomsterseng. Fresen løyser opp marka og gjer det enkelt å blanda i møk Trykksprøyte: Rosetrea er utsette for mjøldoggsopp og frostmålar-åmene. Magnar sprøyter fyrste gong rundt 1. mai og gjer det fire-fem gonger med halvanna vekes mellomrom

Rosetrea er utsette for mjøldoggsopp og frostmålar-åmene. Magnar sprøyter fyrste gong rundt 1. mai og gjer det fire-fem gonger med halvanna vekes mellomrom Greinsag: Saga tek greiner som greinsaksa ikkje kan hamla opp med

Saga tek greiner som greinsaksa ikkje kan hamla opp med Motorisert kantklippar: Magnar tek ugraset som står heilt inntil bedet, der plenklipparen ikkje når. Det er vesentleg å kjøpa ein sterk kantklippar, for blir motoren for svak, luggar berre kantklipparen graset, og slår det ikkje av

Magnar tek ugraset som står heilt inntil bedet, der plenklipparen ikkje når. Det er vesentleg å kjøpa ein sterk kantklippar, for blir motoren for svak, luggar berre kantklipparen graset, og slår det ikkje av Luftblåsar: Magnar brukar blåsaren til å blåsa vekk blad og avfall, slik at det blir fint og ryddig i hagen

Magnar brukar blåsaren til å blåsa vekk blad og avfall, slik at det blir fint og ryddig i hagen Høgtrykksspylar: Magnar brukar høgtrykksspylaren til å vaska stein og mur rein for mose