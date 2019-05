Slepp å betale for ulovleg naust

Formannskapet i Hyllestad droppar innkrevjing av tvangsmulkta som det tyske ekteparet Lippolds fekk for ulovleg bruk av naustet sitt. Vedtaket kom etter at advokaten til ekteparet føreslo eit forlik, skriv Firda. Formannskapet ønsker no å avslutte saka før ei eventuell ny rettsak.