Slåstkamp, fyll og redningsaksjonar i natt

I går kveld vart det sett i verk fjellredning for ei kvinne i 40-åra i Rausedalen i Øvre Årdal. Kvinna vart redda ned av Norsk Folkehjelp og Norsk Luftambulanse. To andre kvinner i 60-åra måtte få assistanse frå Røde Kors og Redningsskøyta for å kome seg ned frå Lihesten i Hyllestad.

Slåsting og festbråk

Politiet har fått melding om slåsting fleire stadar i natt. I Stryn var det to menn i 20-åra som fauk i tottane på kvarandre. Denne saka vert følgt opp av politiet. Ein mann i 20-åra, også i Stryn, vert meldt til politiet for kroppskrenking mot ei kvinne i slutten av tenåra. Politiet har, i samarbeid med Statens vegvesen avskilta tre bilar i Stryn grunna ulovleg senking.

I Sogndal måtte politiet avslutte ein fest før dei måtte assistere helsevesenet då ein rusa mann i 20-åra slo seg vrang og nekta å ta imot legetilsyn. Seinare måtte politiet i Sogndal avslutte ein annan fest.

I Førde melder politiet både om ein slåstkamp med fire involverte menn i slutten av tenåra og byrjinga av 20-åra, og så melder dei at ein mann i 20-åra vert meldt til politiet for lekamskrenking mot ein annan mann i 20-åra.

I Florø måtte politiet skilje to sinte kvinner i 20-åra frå kvarandre og be dei halde seg vekke frå kvarandre resten av kvelden. Ei anna kvinne i 40-åra vert meldt til politiet i Florø etter å ha slått ei kvinne på same alder i ansiktet med eit glas slik at ho fekk kuttskader.

Brann i kai

På Stavang rykte politi og brannvesen ut etter melding om brann i ei kai. Brannen var slekt før naudetatane nådde fram. Politiet skriv at grilling kan vere årsaka til brannen. Ein mann i 60-åra er mistenkt for å stå bak og vert meldt til politiet for forholdet.

Politiet skryt av oktoberfestarrangørane

Politiet gjev honnør til arrangørar og vakter ved oktoberfesten i Stryn. 3500 festglade folk har delteke på festivalen utan at politiet har sett seg nøydde til å gripe inn. Alle ordensuroingar og valdsepisodar har skjedd utanfor festivalområdet skriv politiet på Twitter.