Slåsting og bråk – slik var natta for politiet

Ved halv to-tida i natt måtte politiet ta hand om ein rusa person på ein utestad i Florø, vedkomande vert også meld for vald mot politiet. Litt tidlegare på natta hadde politiet i Florø rykt ut til melding om slåsting. Ein person hadde angripe ein annan, men var forsvunnen frå staden då politiet kom.

Like før midnatt måtte florapolitiet rykke ut til festbråk frå ei leilegheit, etter klagar frå naboar. Eigaren fekk beskjed om å avslutte festen.

Like etter midnatt vart ein bil med for mange passasjerar stogga i Florø, her fekk føraren forenkla førelegg.

I Førde måtte politiet ta hand om ein mannleg gjest som skapte vanskar for beteninga på ein utestad. I Stryn vart ein person nekta adgang til to utestadar. Vedkomande vert også meld for uro på offentleg stad.

I Kaupanger avskilta politiet ein bil fordi den ikkje hadde vore inne til periodisk kontroll.

I ein fartskontroll i Sogndal fekk fire bilførar forenkla førelegg for høg fart. Høgste målte fart var 84 kilometer i timen i 70-sona.

Litt seinare på natta hadde politiet promillekontroll i Sogndal. 79 vart kontrollerte, men ingen hadde utslag. I same kontrollen fekk tre bilførarar gebyr for ikkje å ha med seg førarkort.