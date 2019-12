X anmeldte Vest politidistrikt og tjenestepersoner i politiet for tjenestefeil etter at det ble søkt med narkotikahund på en videregående skole. X mente at gjennomføringen av aksjonen krenket elevenes rettigheter etter straffeprosessloven, og at den var i strid med instrukser fra Riksadvokaten, Justisdepartementet og vedtak i Stortinget.

Spesialenhetens vurdering:

Vest politidistrikt og skolen hadde inngått samarbeidsavtale med formål om å styrke det narkotikaforebyggende arbeidet ved skolen. Skolen la ut informasjon om dette på hjemmesiden der det blant annet fremgikk at politiets narkotikahunder flere ganger i løpet av skoleåret vil kunne gjennomgå skolens fellesområder. I forbindelse med aksjonen utarbeidet politiet en skriftlig ordre. Av ordren fremgikk at det på bakgrunn av avtalen skulle gjennomføres narkotikaforebyggende skoleinnsats med informasjonsforedrag og søk med narkotikahund. Søkene skulle foregå i skolens fellesområder, skolegård, kantine, bibliotek, garderober, fellesarealer m.m. Det ble presisert at det ikke skulle gjøres søk i klasserom. En av narkotikahundene markerte på en bag i skolens kantine og bukselommen til en elev som gikk forbi politiet i en korridor. Dette medførte at to elever ble tatt med til et rom politiet disponerte på skolen, og blant annet ransaking av elevene og deres bopel.

Spesialenheten vurderte om politidistriktet som foretak kunne straffes for at det ble gjennomført aksjon mot skolen ved bruk av narkotikahund, og/eller om en tjenesteperson hadde opptrådt straffbart ved den konkrete bruken av narkotikahund. Spesialenheten la til grunn at det hovedsakelige formålet med politiets innsats på skolen var forebyggende virksomhet, og aksjonen var basert på en avtale om å bistå skolen. Elevene var også via skolens hjemmeside varslet om at politiet ville kunne komme uanmeldt med narkotikahund. Bakgrunnen for innsatsen på skolen den aktuelle dagen var ikke konkrete mistanker mot enkeltelever, en bestemt krets elever eller bestemte områder på skolen. Det var ikke lagt opp til søk direkte mot elever og deres eiendeler. Elevene ble heller ikke pålagt plikter av politiet, for eksempel pålegg om å oppholde seg et bestemt sted, forholde seg på en bestemt måte eller liknende. Søk med narkotikahund ble videre avgrenset til skolens fellesområder. Spesialenheten mente at politiet hadde hjemmel for å gjennomføre aksjonen slik den var beskrevet i ordren, og at Vest politidistrikt som foretak ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig. Spesialenheten legger til grunn at selv om det ikke ble gjort direkte søk med narkotikahund mot elever eller deres eiendeler, medførte narkotikahundenes tilstedeværelse på skolen at det likevel ble markert på en bag og en elevs bukselomme. På bakgrunn av opplysningene i saken kunne Spesialenheten vanskelig se at tjenestepersonens opptreden avvek fra ordren som var gitt i slik grad at han har opptrådt straffbart.

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.