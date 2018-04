Slår fast at Førde er senter

Onsdag stadfesta fylkesutvalet at Førde er senter i fylket, skriv Firda. Vedtaket i fylkesutvalet var samrøystes, og fjernar all tvil om Førde si rolle som hovudtyngdepunkt i Sogn og Fjordane. Førde blir kalla naturleg lokaliseringsstad for offentlege og private tenester som dekker heile fylket, skriv avisa. – Det er svært viktig at vi går inn i Vestlandsregionen med Førde som fylkessenter, seier fylkesordførar Jenny Følling (Sp).