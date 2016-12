Skulenedlegging var lovleg

Fylkesmannen har vurdert kommunestyrevedtaket om å legge ned Ljøsne skule i Lærdal, og konkludert med at vedtaket var lovleg. Etter at eit kjensleladd kommunestyre vedtok å legge ned skulen, vart vedtaket klaga inn for Fylkesmannen.