Skulen gjer ikkje nok i mobbesaker

Eitt år etter at eit nytt og strengare mobbelovverk og ei ny klageordning til fylkesmennene er innført, viser tal at elevane får medhald i eit stort fleirtal av sakene som blir klaga inn. I Sogn og Fjordane meiner fylkesmannen at skulane har brote aktivitetsplikta i fire av fem innklaga saker.