Skuldar regjeringa for sentralisering

– Rein skrekkpropaganda og ansvarsfråskriving frå Navarsete, svarer Britt Dalsbotten, stortingskandidat for Frp.

Navarsete lover å oppheve samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland dersom det blir raudgrønt fleirtal.

– Senterpartiet kjem ikkje til å styre vidare på denne regionreforma som er så uheldig for Sogn og Fjordane, seier ho.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) er oppgitt over Navarsete og Senterpartiet.

– Eg ser ikkje vekk frå at Senterpartiet tener på å vere imot absolutt alt som skjer i verda, slik partiet har halde på sidan dei vart stifta. Men historia har vist at det av og til kan vere klokt å sjå framover og tenkje på nye måtar, seier han.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) er oppgitt over at Liv Signe Navarsete vil reversere regionreforma. Foto: Bård Siem / NRK

Sterke motsetningar

Det kan sjå ut til å bli høg temperatur under paneldebatten mellom stortingskandidatane i Leikanger i kveld, der sentralisering skal vere ei av dei sentrale problemstillingane.

Stortinget har mellom anna velsigna samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland fylke, noko Navarsete karakteriserer som ein katastrofe.

– Alt går ut på å slå saman einingar og gjere dei større. Det gjeld kommunar, fylke, politi, skattekontor, lokalsjukehus, forsvar og mest alle sektorar. Dette vil føre til fråflytting og nedbygging av fylket, seier ho

Britt Dalsbotten meiner Navarsete må feie for eiga dør før ho kritiserer regjeringa.

– Dei raudgrøne hadde ansvar for sjukehusreforma der fleire sjukehus i fylket vart råka. Akuttkirurgi og fødetilbod vart lagt ned, seier ho.

Liv Signe Navarsete (Sp) kjem med rein skremselspropaganda, meiner Britt Dalsbotten, stortingskandidat for Frp. Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Dalsbotten viser også til at dei raudgrøne hadde ansvar for forvaltningsreforma.

– Der vart statlege vegar flytta over til fylka utan at det vart tilført tilstrekkelege midlar. Dette vart ein katastrofe for Sogn og Fjordane og andre fylke, seier ho.