Skuffa over Kaggestad

Langdistanseløpar Eli Anne Dvergsdal frå Jølster er skuffa over utsegnene til TV-ekspert Johan Kaggestad, som meiner nivået til norske langdistanseløparar er svært dårleg. Dvergsdal seier at for at nivået skal bli høgare, må løparane få betre rammevilkår.