Skrog har fått nye eigarar

Eit stålskrog som har lege til kai på Bjørvikstranda i Gaular i fleire år, har no fått nye eigarar, skriv Firda. – Den tidlegare kjøparen betalte ikkje som avtalt, og kontrakten blei kansellert, seier Lasse Stokkeland ved Havyard i Leirvik. No er har nye kjøparar signert kontrakten, og skroget skal snart slepast til Hyllestad for å bli ferdig båt.