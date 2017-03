Skiskyttarane med historisk dobbeltsiger

Det kan gå mot tidenes sterkaste NM-innsatsen for skiskyttarane frå fylket. I går vart det stafettgull, medan det i dag vart både gull og sølv på sprinten.

– Eg er så godt som sikker på at det er første gang vi tek dobbelt på ein NM-distanse, og det viser uansett kva arbeid som har vore lagt ned over mange år, seier Leif Tvinnereim i skiskyttarkrinsen.

Overraskande sølv

Om det er gledeleg med gullmedaljen til Johannes Thingnes Bø, så er sølvmedaljen til Håvard Gutubø Bogetveit spesielt gledeleg.

– Det viser at vi har god breidde på toppnivå, strålar Tvinnereim.

I mål skilte det 49 sekund mellom gull- og sølvmedaljen.

NM-sprinten i skiskyting Ekspandér faktaboks 1) Johannes Thingnes Bø (Markane), 24:59,9 (1-0)

2) Håvard Gutubø Bogetveit (Førde), 25:48,7 (0-0)

3) Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), 25:58,5 (0-0)

19) Ole Martin Erdal (Førde), 27:14,4 (2-0)

33) Lasse Virkesdal (Vik), 27:54,3 (1-0)

49) Jarle Midthjell Gjørven (Markane), 28:18,8 (0-1)

53) Johan Eirik Meland (Markane), 28:25,4 (1-2)

72) Simon Hjelmeset Kirkeeide (Markane), 28:56,9 (0-1)

76) Joar Turvoll (Vik), 29:04,6 (0-2)

96) Asbjørn Vold (Vik), 29:41,8 (1-1)

141) Aksel Mathias Meland (Markane), 32:51,1 (1-2) Kjelde: NM Mo i Rana

– Han var det ikkje noko å gjere med. Han starta bak meg, men eg forstod på sekunderinga at han låg godt framfor meg. Uansett kult at to frå fylket er best i landet i dag, seier Bogetveit.

Slo sterke namn

Bak han på resultatlista finn ein langt meir meritterte løparar som Vetle Sjåstad Christiansen, Henrik L'Abée-Lund og verdscupvinnaren frå 2010, Emil Hegle Svendsen.

Svendsen, som kan vise til 18 VM-medaljar, fem OL-medaljar og 36 verdscupsigrar kom i mål 20 sekund etter Bogetveit.

– Det er veldig kult å vise at eg held same nivå som dei i dag. Det motiverer og inspirerer til neste sesong å vise at eg kan hamle opp med dei beste skiskyttarane i landet på gode dagar, seier Bogetveit.

Andre senior medalje

– Det var heilt avgjerande å skyte feilfritt, men det hjelper heilt klart på å gå fort i sporet også. Begge deler til saman blir bra, seier 24-åringen og legg til han sjølv hadde håp, men ikkje heilt trua på, at det kunne bli medalje. Sjølv om det i januar vart NM-bronse på 20 kilometeren i Holmenkollen.

Løparen var i fjor ofte å finne på IBU-renn og fekk også gå einskilde verdscuprenn. I år har det derimot blitt smått med internasjonale konkurransar.

– Då smaker det ekstra godt å vise at eg kan gå både fort og skyte godt, seier han.

Går for fleire medaljar

Skiskyttarsesongen blir avslutta denne helga med meisterskapen i Mo i Rana. Laurdag er det duka for jaktstart, medan fellesstarten set endeleg punktum for sesongen på søndag.

Då kan det bli fleire medaljar til fylket.

– Eg har i alle fall eit godt utgangspunkt på jaktstarten. Johannes stiller ikkje til start, så blir det ei kjekk erfaring å ta med seg vidare å få gå først ut. Men det blir endå viktigare enn i dag å skyte godt. I morgon er det 19 eller 20 treff som gjeld, avsluttar han.