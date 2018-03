Skilta inn 118 tunge køyretøy

Statens vegvesen reagerte mot fleire tunge køyretøy under to kontrollar i Førde i helga. 14 køyretøy vart tekne ut til nærare kontroll. Av desse fekk ti skriftlege manglar, medan tre fekk bruksforbod. To førarar blir melde for brot på køyre- og kviletidsreglane. Firmaene deira blir kalla inn til føretakskontroll.