Skeptiske til NRK-samanslåing

Leiar i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn, er uroa over at NRK set no i gang ein prosess der ein skal sjå på om kor vidt distriktskontora i fylka som blir slått saman skal halde fram som i dag eller følgje dei nye fylkesgrensene. Så langt er ingenting bestemt. Aasbrenn meiner sentraliseringa trugar nynorsken.