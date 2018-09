Skeptisk til fotballhall

Sogn og Fjordane fotballkrins er skeptiske til planane om å byggje ein stor, regional fotballhall på Skei, skriv Firda. Dagleg leiar Svein Olav Myklebust at den planlagde hallen er for liten om den skal ha interesse for krinslag eller lag som spelar i seriesystemet. Han peikar og på at det lokale behovet for ein slik hall ikkje er stort nok i Jølster.