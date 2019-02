Skaut hjort frå bilen

Under hjortejakta i oktober i fjor skaut hordalendingen ein hjort frå bilen i Aurland. No har mannen i 40-åra godteke ei bot på 8.000 kroner. Mannen brukte også kunstig lys under jakta. Viltlova slår fast at det er forbode både løyse skot frå bil og å jakte med kunstig lys.