Skaut 30 tamrein

Det blei skote tretti tamrein under villreinjakta i Nordfjella sone 1 i haust, skriv Sogn Avis. Dette var ein tamreinflokk som hadde trekt inn i villreinområdet, før grensegjerdet mellom sone 1 og 2 var på plass. Så langt er det felt 642 dyr under den statlege jakta for å hindre spreiing av skrantesjuke.