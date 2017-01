ETTERTRAKTA: Mange har vist interesse for klubblause Oddbjørn Skartun. – Eg har prøvd ein del og fått meg erfaring. Hadde eg vore 23-år, så hadde nok skrive under for eit sikkert val for lenge sidan. No er det spenninga som trigger meg, seier han.

Foto: Tarjei Sel/Jærbladet