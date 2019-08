Skårfast mann nede frå Sognefjellet

Redningsmannskapet har jobba med å få ned mannen i heile natt, og lukkast no i morgontimane, melder politiet. I går kveld vart det sett i gang ein redningsaksjon på Sognefjellet etter at ein person hadde gått seg skårfast grunna tåke på Styggedalstind, 2300 meter over havet.