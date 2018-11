Skal vurdere bruk av hund

Politiet vil sjå på korleis dei brukar narkotikahundane framover. To elevar blei arresterte etter at ein hund markerte då politiet var innom for å informere elevane om narkotikabruk. Juristar har meint at aksjonen var ulovleg, og at det ikkje er lov til å søke på elevar med hund på skulen. Politisjef Arne Johannessen seier dette kan bety at dei vil sjå om dei skal ha hund med når dei gjer førebyggande arbeid.