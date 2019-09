Skal video-overvake elva

Nasjonalt villakssenter i Lærdal skal no starte video-overvaking av fisken i Lærdalselvi. Prosjektet går over tre år og er kostnadsrekna til 3,7 millionar kroner, der oppdrettsbransjen går inn med 800 000 kroner i året. Dagleg leiar for villakssenteret, Alf Olsen jr., seier at dei denne veka starta montering av fire kamera i Lærdalselva.