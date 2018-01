Skal vekke interessa for IKT

Eid vidaregåande skule, Stårheim skule, Eid ungdomsskule og Vestlandsforsking vil teste ut ein samarbeidsmodell for å få fleire jenter interessert i IKT og programmering, skriv Fjordenes Tidende. – Vi veit at det ikkje skjer av seg sjølve å inkludere jenter i desse faga, og vi må gjere noko for å få fleire av dei med, seier Hilde G. Corneliussen i Vestlandsforsking til avisa.