Skal starte riving av hotell

No startar rivinga av brannherja Selje hotel. Deler av hotellbygningen blei totalskadd i ein brann i november 2016. Investorgruppa Selje Hotell Invest AS har hyra AF Decom til å gjere rivearbeidet. Det er venta at arbeidet vil ta to månadar. Målet til investorgruppa er å få på plass eit flunkande nytt hotellbygg.