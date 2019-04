Skal snart avhøyre sikta bilførar

– Vi vil snart gjere eit avhøyr av den sikta bilføraren, seier lensmann Tormod Hvattum. Det var i romjula i fjor at to kvinner i Kjølsdalen mista livet etter å ha blitt treft av ein bil på gangvegen langs riksveg 15 mellom Måløy og Nordfjordeid. Ein mann i 50-åra er sikta for aktlaust bildrap etter hendinga. Mannen gjennomførte avhøyr kort tid etter ulukka, men har ikkje blitt avhøyrt sidan.