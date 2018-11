Skal skape framtida jordbær

Framtidas jordbærsortar skal bli skapt på Njøs i Indre Sogn. Njøs næringsutvikling tek over ansvaret for all nasjonal jordbærforedling, skriv Sogn Avis. Det er venta at omsetnaden vil auke frå seks millionar til mellom 12 og 14 millionar kroner.