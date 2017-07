Skal restaurere kyrkja på Kinn

Kinn kyrkje i Flora kommune skal oppgraderast, det skriv Firdaposten. Dei neste tre åra skal det jobbast med å få kontroll på blant anna fuktproblema, og ein skal reparere taket og deler av golvet. Flora bystyre har så godt som fullfinansiert prosjektet, men det skal også søkast om midlar frå blant anna Riksantikvaren. Prosjektleiar for restaureringa, Edvin Helgheim, meiner kyrkja er eit av dei fremste kulturminna i fylket, og at også Fylkeskommunen bør vere med å ta rekninga for restaureringa.