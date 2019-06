Skal rekonstruere drap

I morgon skal politiet rekonstruere Florø-drapet. To menn er sikta for drap, eller medverknad til drap, av ein 40 år gamal mann i april i fjor. Dei sikta har samtykka til å delta i rekonstruksjonen. – Det vil lette forklaringa for dei sikta, lettare plassere dei involverte og betre forklare hendingsgangen kronologisk, seier politiadvokat Inger-Lise Høyland.