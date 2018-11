Skal pusse opp for 1,6 mrd.

I dag kjem styret i Helse Førde til å gi grønt lys for å starte bygginga av to nybygg aust for Førde sentralsjukehus, og ei omfattande modernisering av høgblokka. Arbeidet har ein prislapp på 1,6 milliardar kroner, skriv Firda. Planlegginga har vart i meir enn fem år, og gigantmoderniseringa kjem til å prege sjukehuset i Førde dei neste 10 åra.