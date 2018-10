Skal levere kraft til Vestland

Sognekraft skal levere kraft til over 2000 bygg og anlegg for Vestland fylke. Kraftleverandøren trakk det lengste strået i anbodsrunden, og i avtalen følgjer det også leveranse av kraft til ein del kommunar. Marknadssjef Trude Undebakke seier at dette er ein viktig avtale, og at den strekkjer seg over to år.