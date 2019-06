Skal låne ut elsyklar gratis

Eid kommune har fått 250.000 kroner frå Miljødirektoratet til innkjøp av 10 elsyklar og to elektriske lastesyklar. Syklane skal lånast ut gratis til folk for å få fleire til å sykle i staden for å bruke bil. – Sykling er bra for helsa og miljøet og gir ein trivelegare kvardag for både store og små, seier ordførar Alfred Bjørlo (V). Utlånsbanken BUA som låner ut sports- og fritidsutstyr gratis til folk i kommunen, får no også ansvar for dei nye syklane.