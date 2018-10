Skal lage plan for klosteret

Seks bygder i Selje kommune skal møtast for å finne ut korleis dei skal ta vare på mellom anna Selje kloster, skriv Fjordabladet. Selje kloster er frå 1100-talet og er ein populær turistattraksjon. Kommunen skal no få sin eigen plan for å ta vare på viktige kulturminne frå ulike historiske periodar.