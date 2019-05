Skal ikkje granske rabies-dødsfall

Fylkeslegen kjem ikkje til å granske helsevesenet etter at ei kvinne i 20-åra døydde av rabies. Kvinna døydde åtte dagar etter at ho vart innlagd ved Førde sentralsjukehus, og før den tid hadde ho vore i kontakt med helsetenesta i kommunen. – Det er ikkje grunn til å tru at det har vore svikt i rutinar eller behandling, seier fylkeslege i Vestland, Helga Arianson.