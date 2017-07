Skal ha truga lege på livet

Ein mann i 30-åra er tiltalt for å drapstruslar mot ein lege i Sunnfjord og må svare for dette i retten i haust. Ifølgje tiltalen oppsøkte han legen og sa at "Pass deg, du skal drepast, du skal tas". Dei alvorlege truslane skal ha skjedd i 2014.