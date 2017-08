Skal greia ut meir

Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane bestemte i dag at dei skal sjå vidare på mogelegheita for å danna ein ny kraftgigant. 15. august kom ei arbeidsgruppe med framlegg om å slå saman produksjonsselskapa til SFE og BKK pluss delar av Hydro Energi. Det er ikkje tatt ei avgjerd verken den eine eller andre vegen, men arbeidsgruppa skal jobba vidare for å få meir kunnskap om fordelar og ulemper ved ei eventuell samanslåing.