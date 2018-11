Skal bygge for 300 millionar

Åsen og Øvrelid er innstilt til å stå for den første delen av den store utbygginga ved Førde sentralsjukehus. Det melder Firda. Denne delen av prosjektet er rekna til å koste 300 millionar kroner. Heile planen består av to nybygg aust for sentralsjukehuset og ei omfattande modernisering av høgblokka.