Skadedyr spreier seg i Sunnfjord

Skadedyret Skjeggkre spreier om seg i Sunnfjord, skriv Firda i dag. Skadedyrbekjempar Frank Lien seier til avisa at dyret ser ut til å ha fått eit sterkt fotfeste særleg i Førde. Avisa skriv vidare at dyret ikkje er farleg for menneske, men at ein kan oppleve det som ganske ekkelt.