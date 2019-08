Skadar på Jølster skisenter

Uvêret i Jølster gjort store skadar på skisenteret. Mellom anna er vassbassenga dei brukar for å lage snø øydelagde. Dagleg leiar Even Hole fortel at dette i verste fall kan få konsekvensar for drifta neste vinter. I sjølve traséane er det mindre skadar.