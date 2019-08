Skadar for minst 50 mill.

Flaumen gjorde skade for minst 50 millionar kroner hos skipsverftet Brødrene Aa i Hyen, skriv Firda. Ein del av anlegget kollapsa då elva tok vegen gjennom verftet. Flaumen har fylt anlegget med stein, jord og tung, sleip gjørme. Dagleg leiar Tor Øyvin Aa seier at det kanskje vil ta opp mot tre månader før alt er bygt opp att. Målet hans er at produksjonen skal vere i gang i løpet av tre-fire veker.