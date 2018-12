Sjukehus får kritikk

Førde sentralsjukehus og Haukeland universitetssjukehus får kritikk av fylkeslegen etter at ein mann døydde av blodforgifting, skriv Bergens Tidende. Mannen blei lagt på ein vanleg sengepost, sjølv om han viste teikn til alvorleg blodforgifting. Fylkeslegen meiner sjukehusa ikkje hadde gode nok rutinar slik at dei oppfatta tidsnok kor alvorleg sjuk pasienten eigentleg var. Sjukehusa ønskjer ikkje å kommentere rapporten før dei har svara fylkeslegen. Men direktør John-Helge Heimdal i Helse Bergen seier at rutinane er innskjerpa.