Sjuande strake utan siger

Fjøra tapte i dag 0-3 heime for topplaget Brattvåg i 3. divisjon fotball for menn. Dette er sogndølene sin sjuende strake kamp utan siger sidan 1-0 over Aalesund 2 i serieopninga. Fjøra ligg tredje sist på tabellen med fem poeng.