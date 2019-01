– Det er vanskeleg å førebu barna på dette, då ein helst vil ha litt klare fakta når ein snakkar med dei og forklarar. Dei har hundrevis av spørsmål, og når ein ikkje har ærlege gode svar på desse, er det usikkert for ungane.

33-åringen kjem frå ein liten by i Buskerud. I sosiale medium står han fram som ein smilande og blid familiefar. Han marknadsfører seg som personleg trenar og får god respons når han legg ut noko på Facebook eller Instagram.

Men for han og seks andre blir kvardagen heilt annleis frå måndag 21. januar. I nær eit halvt år skal påtalemakta leggje fram bevis for at gruppa på sju menn står bak den største saka om dopingmiddel i norsk rettshistorie.

Politiet har etterforska saka sidan 2015. Internt har den fått namnet «Operasjon Hush». No vil politiet ha dei sju mennene dømd for organisert kriminell verksemd, den såkalla mafiaparagrafen i straffelova.

Enorme verdiar

Dopingmidla dei produserte og selde skal ha ein verdi på over 30 millionar kroner.

To av dei tiltalte i saka kjem frå Sunnfjord, to frå Bergen og tre frå Buskerud. I fjor haust blei tre andre dømde i saka. I alt opprettar politiet straffesak mot over 100 menn i fleire politidistrikt. 36 menn skal ha hatt ei større eller mindre rolle i dopingnettverket.

Saman med to andre menn frå Buskerud, la 33-åringen alle korta på bordet då politiet slo til hausten 2015. Han meiner at det er heilt unødvendig at han som har tilstått må vente i årevis på å få rettssak og dom.

– Hadde eg fått sone frå den dagen eg tilstod, så hadde eg kanskje alt vore ferdig å sone. Eg slit i kvardagen, skuldar på meg sjølv og går med tankar eg ikkje kan få ut av hovudet. Det gjer det vanskeleg å nyte dagane med barna mine, fortel mannen i ein kjensleladd e-post NRK har fått lov å sitere frå.

Svært omfattande nettverk

Statsadvokat Trond Høvik vil førebels ikkje kommentere utspelet frå den tiltalte mannen. Men på ein pressekonferanse i fjor haust la dei ikkje skjul på omfanget av saka.

– Vi har beslaglagt 23 kilo reint verkestoff. Vi reknar med at dei tiltalte i perioden frå 2011 til 2016 stod for mesteparten av alt sal av dopingmiddel i den norske marknaden, sa politiadvokat Kristin Harstad.

Kor mange brukardosar dopingmiddel det tilsvarar er umogleg å rekne ut, men politiet peikar på at dei mellom anna fann 50.000 små hetteglas. Kvart glas tilsvarar ein brukardose.

I løpet av etterforskinga fekk politiet tilgang til fleire tusen sider med e-postar som dei har sendt til kvarandre. Fleire av dei tiltalte skal ha bidratt til å få opna opp krypterte e-post-kontoar som i stor grad synte korleis handelen gjekk og nettverket fungerte.

Ventetida er vanskeleg

I Buskerud sit ein 33-åring og angrar på at han lét seg involvere i dopingnettverket, og han er budd på å ta straffa si når domen kjem.

Han hevdar å forstå alvoret i det han no er tiltalt for. Han ønskjer berre at saka kunne gått fortare.

– Han føler at han er fengsla i sin eigen kvardag. Til sjuande og sist kan det gå fem år før han må inn og sone. Han er budd på det, men det er ventetida som er veldig vanskeleg, seier mannen sin advokat, Jon Anders Hasle.

