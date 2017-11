Sjokkert over at ordføraren nektar politikarane innsyn i kritisk barneverns-rapport

– Eg er sjokkert. Eg hadde ikkje sett det kome. Eg trudde faktisk at det var kommunestyret som hadde bestilt denne rapporten og eg forventa at den skulle kome tilbake til oss, seier Rita Navarsete, gruppeleiar for Framstegspartiet i Sogndal kommunestyre.

Etter ei årrekkje med turbulens knytt til blant anna arbeidsmiljøet i barnevernet i Sogn, kom ein knusande rapport i midten av oktober. Arbeidsmiljøspesialistane AS gjorde granskinga av barnevernet og verken leiarar, tilsette, tredjepartar eller arbeidsgjevar gjekk klar av kritikken i rapporten.

Både politikarane i kommunen og media har søkt om innsyn i rapporten, men i dag kom avslaget.

Bakgrunn:

Uro i Sogn barnevern Ekspandér faktaboks Sogn barnevern er eit interkommunal samarbeid mellom kommunane Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal.

Sogndal er vertskommune.

Det har vore mykje uro knytt til arbeidsmiljøet, noko som gjorde at kommunestyret i Sogndal vedtok at det skulle gjennomførast ei ekstern gransking av arbeidsmiljøet. Vedtaket vart gjort vinteren 2017.

Arbeidsmiljøspesialistene AS fekk oppdraget om å gjennomføra granskinga.

Fylkesmannen har avdekka alvorlege lovbrot i Sogn barnevern.

Ikkje gjort jobben sin

Politikarar i kommunestyret som NRK har snakka med er skaka over at innsynskravet vart avslått. Brevet med avslaget, som er signert ordførar i Sogndal Jarle Aarvoll, legg teieplikta og personvernet til dei involverte til grunn for avslaget.

– Eg forventa at vi skulle fått lest den med namna på dei involverte sladda, men at den vert heldt hemmeleg for oss, det såg eg ikkje kome. Eg trudde openheit var viktig her, seier Navarsete.

– Korleis skal vi få behandla det som står i rapporten, når vi ikkje veit kva som står der?, spør ho.

Saka har vore ein verkebyll for Sogndal kommune i mange år og no vil fleire politikarar ta saka vidare for å krevja innsyn.

Arne Glenn Flåten, Sogndal Høgre. Foto: Stine Kyrkjebø Johansen/NRK

– Det er eit heilt tydeleg signal på at innhaldet i denne rapporten er mykje verre enn det vi kunne tenke oss, seier Arne Glenn Flåten, som er kommunestyrerepresentant for Høgre i Sogndal, som krev eit ekstraordinært kommunestyremøte.

Då Ståle Einarsen og Harald Pedersen i Arbeidsmiljøspesialistene AS forma ut rapporten gjorde dei 54 intervju og gjekk gjennom fleire tusen dokument. Dei konkluderte med at kommunen ikkje hadde gjort jobben sin.

– Sogndal kommune har dytta og flytta på problema, i staden for å gå inn i problemet og analysera det, og så bestemma kva som bør vera løysinga, sa Pedersen og Einarsen, då dei presenterte rapporten.

PERSONVERN: Ordførar i Sogndal, Jarle Aarvoll (t.v.), har signert brevet som nektar kommunestyret i Sogndal innsyn i den knusande rapporten om arbeidsmiljøet i Sogn barnevern. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Sogndal-ordførar, Jarle Aarvoll har ikkje vore tilgjengeleg for kommentar, men varaordføraren seier dette om avslaget:

– Eg meiner at grunngjevinga om å ikkje gje innsyn er heilt naturleg sidan rapporten inneheld alt for mykje sensitive opplysningar. Eg ser fram til å få ei tilråding og konklusjon frå kontrollutvalet, seier varaordførar i Sogndal, Laura Kvamme (Sp).