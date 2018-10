Sjødeponi betre enn sitt rykte

Ei ny doktorgradsavhandling frå Universitetet i Tromsø konkluderer med at sjødeponi for gruvemassar er betre for miljøet enn lagring på land. Det skriv Firdaposten. I kampen mot etablering av gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal meiner motstandarane at det er betre å lagre avfallet på land enn i Førdefjorden, slik gruveselskapet har fått løyve til.