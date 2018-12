Sjetteplass for Bø-brørne

Det blei ein tung start for Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø under dagens mixed-stafett i Pokljuka. Brørne måtte hente inn over to minutt etter Synnøve Solemdal og Ingrid Landmark Tandrevold. Med god fart i sporet og fullt hus, klarte Thingnes Bø å få laget opp til ein sjetteplass.