Sjekkar rutinar etter fallulukke

Politiet ser på rutinane i klatreveggen i Sognahallen, etter at ein ung gut fall ned laurdag, skriv Sogn Avis. Guten i tenåra ramla ned frå klatreveggen og vart henta med luftambulanse. Politiet seier til avisa at dei ikkje veit kva skadar guten fekk, og at dei heller ikkje veit årsaka til ulukka.