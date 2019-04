Sjekka over 800 bilar

Onsdag hadde Statens vegvesen kontroll på lette køyretøy i Førde sentrum. 842 køyretøy blei kontrollerte, og av dei blei 21 stoppa. Tre fekk bilbeltegebyr og fire mangla dokument. Ni køyretøy fekk skriftlege manglar. Ein førar blir meldt for manglande bremselys på tilhengar, og ein annan for manglande førarett då tilhengaren og bilen til saman var for tung i forhold til førarkortklassen.