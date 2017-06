– Eg skal vere eit bindeledd mellom kommunane og politiet for å få i gang gode avtalar, godt kriminalitetsførebyggande arbeid, seier Jorunn Furuheim, som framover blir politikontakt for Sogndal, Leikanger og Luster kommunar.

«Alle skal få»

Politiet har siste tida vore gjennom ei kraftig omorganisering, der ei rekkje lensmannskontor blir lagde ned. Nytt er også oppretting av funksjonen «politikontakt» i alle kommunar. Uansett om der er lensmannskontor, eller ikkje.

Kontakten er politiet sin faste kontakt med kommunane.

POLITIMEISTER: Kaare Songstad seier at ein politikontakt er ein nyoppretta funksjon som alle kommunar skal ha. Ein politikontakt kan derimot ha fleire kommunar. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Arbeidet med førebygging er det same som før, men i samband med nærpolitireforma er dette arbeidet meir formalisert gjennom funksjonen politikontakt, mellom anna med meir standardiserte arbeidsoppgåver og krav, seier politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt i ei pressemelding.

– Avgjerande rolle

Politi og kommune skal samarbeide tettare og meir systematisk gjennom kontakten. Politikontakten skal følgje opp politiet si nærpolitirolle og planar om å førebygge kriminalitet.

Den skal også vere ein pådrivar for at politiråd og SLT samarbeider godt. SLT er ein samordningsmodell for lokale, førebyggande tiltak mot rus- og kriminalitet.

– Vi skal jobbe endå meir kunnskapsbasert og i større grad evne å vere i forkant av kriminaliteten. Her har politikontakten ein avgjerande rolle saman med tenesteeininga og den geografiske driftseininga, seier Songstad.

Mellombelse kontaktar

Vest politidistrikt styrer mot start av ny organisasjonsstruktur 1. januar 2018. Innkalling til politiråd er ei av dei første oppgåvene til dei nye lensmanns- og politistasjonsdistrikta.

Her skal det lagast nye og gjensidig bindande samarbeidsavtaler som også omtalar politikontakt og SLT-koordinator sine roller.

– Vi skal bruke tid framover no med den einskilde kommune for å lage ein god og gjensidig avtale, seier Arne Vidar Hansen, koordinator for politikontaktar i Vest politidistrikt.

På grunn av omorganiseringa er dei som fyller politikontaktoppgåvene mellombelse. Etter kvart som den nye organisasjonen blir ferdig, blir faste politikontaktar utpeika.

Politikontaktar i driftseining Sogn og Fjordane

Politikontakter Nordfjord lensmannsdistrikt Tenestestad Administrasjonsstad Kommune Politikontakt Vågsøy lensmannskontor Nordfjordeid Selje Roger Gundersen Vågsøy lensmannskontor Nordfjordeid Vågsøy Åse Romuld Eid lensmannskontor Nordfjordeid Eid Hanne Heggen Stryn og Hornindal lensmannskontor Nordfjordeid Stryn Lasse Trosdahl Stryn og Hornindal lensmannskontor Nordfjordeid Hornindal Jan-Tore Sunde

Politikontakter Sunnfjord lensmannsdistrikt Tenestestad Administrasjonsstad Kommune Politikontakt Flora politistasjon Førde Flora Wenke Hope Førde lensmannskontor Førde Førde Odd Helge Vågseth Førde lensmannskontor Førde Naustdal Odd Helge Vågseth Førde lensmannskontor Førde Gaular Bjarne Brudevoll Fjaler lensmannskontor Førde Fjaler Åge Løseth Fjaler lensmannskontor Førde Hyllestad Rolf Aamot Fjaler lensmannskontor Førde Askvoll Bjarte Engevik Høyanger lensmannskontor Førde Høyanger Kåre Jan Hofrenning Høyanger lensmannskontor Førde Balestrand Geir Harkjerr Glopen lensmannskontor Førde Gloppen Nils Ove Roset Glopen lensmannskontor Førde Jølster Knut Skurtveit Bremanger lensmannskontor Førde Bremanger Espen Gulliksen

Politikontakter Sogn lensmannsdistrikt Tenestestad Administrasjonsstad Kommune Politikontakt Merknader Sogndal lensmannskontor Sogndal Sogndal Politiførstebetjent Jorunn Furuheim Ansvaret for tre kommunar. Lensmann i Sogndal følgjer opp politiråd/SLT og dialog med ordførarane. Sogndal lensmannskontor Sogndal Leikanger Politiførstebetjent Jorunn Furuheim Sogndal lensmannskontor Sogndal Luster Politiførstebetjent Jorunn Furuheim Lærdal lensmannskontor Sogndal Lærdal Lensmann Knut-Arne Klingenberg Politikontakt for Aurland/Lærdal/Årdal. Kvar lensmann føl opp sin dialog med ordføraren og politirådet Aurland lensmannskontor Sogndal Aurland Lensmann Knut-Arne Klingenberg Årdal lensmannskontor Sogndal Årdal Lensmann Knut-Arne Klingenberg Vik lensmannskontor Sogndal Vik Lensmann Ove Andersen

Politikontaktar i driftseining Hordaland

Politikontakter Indre Hordaland lensmannsdistrikt Tenestestad Administrasjonsstad Kommune Politikontakt Voss, Granvik og Ulvik lensmannskontor Voss Voss Gunn Iren Brenden Voss, Granvik og Ulvik lensmannskontor Voss Granvin Bjørn Inge Aarsand Voss, Granvik og Ulvik lensmannskontor Voss Ulvik Bjørn Inge Aarsand Voss, Granvik og Ulvik lensmannskontor Voss Eidfjord Bjørn Inge Aarsand Osterøy og Vaksdal lensmannskontor Voss Osterøy Gunn Iren Brenden Osterøy og Vaksdal lensmannskontor Voss Vaksdal Gunn Iren Brenden

Politikontakter Hardanger lensmannsdistrikt Tenestestad Administrasjonsstad Kommune Politikontakt Hardanger lensmannskontor Odda Ullensvang Øystein Torsnes Hardanger lensmannskontor Odda Eidfjord Terje Kvalvik Hardanger lensmannskontor Odda Odda Øystein Torsnes Hardanger lensmannskontor Odda Jondal Øystein Torsnes

Politikontakt Kvinnherad lensmannsdistrikt Tenestestad Administrasjonsstad Kommune Politikontakt Kvinnehrad lensmannskontor Husnes Kvinnherad Jan L. Fosse

Politikontakter Kvam lensmannsdistrikt Tenestestad Administrasjonsstad Kommune Politikontakt Kvam og Samnanger lensmannskontor Norheimsund Kvam Terje Sperrevik Kvam og Samnanger lensmannskontor Norheimsund Samnanger Terje Sperrevik Tysnes og Fusa lensmannskontor Norheimsund Fusa Lorentz Lunde Tysnes og Fusa lensmannskontor Norheimsund Tysnes Lorentz Lunde

Politikontakter Os lensmannsdistrikt Tenestestad Administrasjonsstad Kommune Politikontakt Os lensmannskontor Os Os Oddbjørn Dyrdal Austevoll lensmannskontor Os Austevoll Per Nordstrand

Politikontakter Nordhordland lensmannsdistrikt Tenestestad Administrasjonsstad Kommune Politikontakt Nordhordland lensmannskontor Knarvik Radøy Svein Arne Hatlevik Nordhordland lensmannskontor Knarvik Meland Svein Arne Hatlevik Nordhordland lensmannskontor Knarvik Lindås Svein Arne Hatlevik Nordhordland lensmannskontor Knarvik Austrheim Svein Arne Hatlevik Nordhordland lensmannskontor Knarvik Fedje Svein Arne Hatlevik Nordhordland lensmannskontor Knarvik Modalen Svein Arne Hatlevik Masfjorden lensmannskontor Knarvik Gulen Ivar Holmås Masfjorden lensmannskontor Knarvik Masfjorden Ivar Holmås Masfjorden lensmannskontor Knarvik Solund Ivar Holmås